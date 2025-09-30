Машинист применил экстренное торможение и подавал сигналы, но трагедии не получилось избежать.

Во Владимирской области 29 сентября, около 11:00, на станции Арсаки (участок Александров – Ярославль) произошла трагедия. Пожилой мужчина, 70-летний житель Москвы, переходил железнодорожные пути и попал под пассажирский поезд «Ярославль-Москва».Машинист применил экстренное торможение и подавал сигналы, но избежать наезда не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.Северо-Западное ЛУ МВД России на транспорте проводит проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.