Пострадавшая упала в ванной.

Во Владимирской области в ночь на 30 сентября в поселке Мелехово спасатели провели необычную операцию. Получив сигнал о женщине, которой стало плохо в запертой квартире, они оперативно прибыли на место с полицией. Подробности рассказали в группе «Заметки спасателя».Выяснилось, что пострадавшая находится в ванной, куда упала и не может подняться. Слесарным инструментом спасатели открыли дверь.К счастью, женщина была в сознании. Медики после осмотра разрешили ей остаться дома – госпитализация не потребовалась.