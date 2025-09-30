Речь, в частности, идет о налогообложении участников SPO.

Розничные инвесторы в России смогли заместить зарубежных институциональных инвесторов, но потребовали от эмитентов расширения IR-службы и перехода на более простой язык. Об этом в ходе форума розничных инвесторов сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, предложивший также для стимулирования спроса на рынке налоговые послабления для участников размещения акций.«Что поменяло отношение эмитента к розничному инвестору? Первое — это финансовая мощность, возможность заместить ушедших институционалов с зарубежных недружественных рынков своим розничным капиталом. Второе — это с каждым годом все увеличивающаяся аналитическая компетенция, финансовая грамотность. В нашей книге заявок в SPO розничные инвесторы котировали цену входа в наше размещение даже чуть жестче, чем институционалы. Внимание к коммуникациям менеджмента, к IR-коммуникациям со стороны инвесторов очень высокое, поэтому коммуникации трансформируются — становятся проще, народнее и виральнее», - сказал топ-менеджер.Участие в размещениях, которые являются одним из ключевых катализаторов повышения ликвидности фондового рынка, по мнению представителей банка, необходимо упростить. Речь, в частности, идет о налогообложении участников SPO.«Любое SPO происходит с дисконтом к рынку. Это закон. Существующее налоговое и финансовое регулирование предусматривает, что физическое лицо, которое приобретает на SPO акцию ниже рынка, получает материальную выгоду, и она должна облагаться налогом — либо по ставке 13%, либо по ставке 15%. Для институциональных инвесторов такого налога нет. На мой взгляд, для повышения привлекательности участия в размещениях такую норму необходимо пересмотреть», - сказал Дмитрий Пьянов.Еще одно предложение касается изменения требования о фондировании денежными средствами всего объема собранной книги заявок.