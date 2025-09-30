Современный дизайн, коворкинг-зоны, цифровые технологии — теперь учреждение культуры в Добром не узнать. Преображение библиотеки началось еще в 2022 году — тогда же рабочие привели в порядок

Современный дизайн, коворкинг-зоны, цифровые технологии — теперь учреждение культуры в Добром не узнать. Преображение библиотеки началось еще в 2022 году — тогда же рабочие привели в порядок входную группу, выполнили черновую отделку помещений. Это были только предпосылки, сейчас же полностью обновленное помещение, с новым ремонтом и оборудованием ждет своих первых посетителей. Елена Запруднова, зам. главы