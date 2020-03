Трех журналистов агентства Sputnik Турция привезли в Дворец правосудия в Анкаре для дачи показаний прокурору.

Трех журналистов агентства Sputnik Турция привезли в Дворец правосудия в Анкаре для дачи показаний прокурору​​​. Как сообщает РИА Новости, в офисе Sputnik в Стамбуле идет обыск. Следственные мероприятия санкционированы прокуратурой Стамбула, но их причины журналисты не знают. Ранее в Стамбуле задержали главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.За сотрудников агентства Sputnik Турция вступились в международной организации "Репортеры без границ". Как считают в РБГ, "журналистов нельзя делать ответственными за региональный кризис".Угрозы и попытку нападения на журналистов осудил и представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир. В своём Twitter он призвал власти Турции обеспечить безопасность иностранных работников средств массовой информации и выразил обеспокоенность в связи с их задержанием.I condemn last night's threats & attempted attack against 3 #Turkey based @sputnik_TR journalists, outside their homes in Ankara. Also concerned that they were reportedly detained today over an article. I urge the authorities to ensure the safety of foreign correspondents.— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) March 1, 2020В субботу агрессивно настроенные группы националистов пытались вломиться в квартиры сотрудников Sputnik в Анкаре. Они угрожали журналистам расправой и обвиняли в шпионаже. Главный офис Sputnik в Москве до сих пор не может связаться с корреспондентами в Турции.