Вице-президент США Майк Пенс признался в том, что руководил очередной попыткой государственного переворота в Венесуэле, когда поддержал Хуана Гуайдо и остальных протестующих. Об этом в своем микроблоге Twitter написал министр иностранных дел Боливарианской республики Хорхе Арреас.El @VP Pence asume su rol de jefatura del intento de golpe de Estado. En nombre de Dios hace llamados a la violencia,la destrucción y la muerte. ¿Eso es ser buen cristiano? El Pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Bolivariana son garantía de paz y respeto a la Constitución https://t.co/a8nRxrXrND— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 30 апреля 2019 г.Пенс призывает к насилию, разрушению и смерти. Только народ Венесуэлы и вооруженные силы – гаранты мира и уважения конституции, уверен дипломат.To @jguaido, the National Assembly and all the freedom-loving people of Venezuela who are taking to the streets today in #operacionlibertad—Estamos con ustedes! We are with you! America will stand with you until freedom & democracy are restored. Vayan con dios! #FreeVenezuela— Vice President Mike Pence (@VP) 30 апреля 2019 г.В качестве подтверждения Арреас привел твит Майка Пенса, где вице-президент обращается к Гуайдо, Национальной Ассамблее и всем, кто вышел на улицу. Соединенные Штаты будут поддерживать их до тех пор, пока свобода и демократия не будут восстановлены, пишет Пенс.En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt— Juan Guaidó (@jguaido) 30 апреля 2019 г.С начала 2019 года в Венесуэле не прекращаются массовые беспорядки. 30 апреля лидер протестующих Хуан Гуайдо приехал на авиабазу "Ла Карлота", где объявил, что начался финальный этап операции по свержению законного президента Николаса Мадуро.