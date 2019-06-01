Столичные правоохранители в течение двух дней проводили розыскные мероприятия и задержания по делу похищения чемпиона Европы и России по тхэквондо Сергея Чмуля. Из четверых неизвестных, которые похитили спортсмена и вымогали у него деньги, трое уже задержаны.

Столичные правоохранители в течение двух дней проводили розыскные мероприятия и задержания по делу похищения чемпиона Европы и России по тхэквондо Сергея Чмуля. Из четверых неизвестных, которые похитили спортсмена и вымогали у него деньги, трое уже задержаны.Как сообщает Чемпионат.Ru, группа лиц, среди которых, якобы, один был сотрудником управления по борьбе с экономическими преступлениями, 24 мая задержали Чмуля и под угрозой привлечения его к уголовной ответственности вывезли 28-летнего спортсмена в одну из квартир в городе.Бандиты удерживали экс-спортсмена, который является гендиректором небольшой столичной компании, и угрозами заставили его перечислить со своих счетов 14 млн рублей. В один из дней преступники оставили Чмуля в квартире одного, и 30 мая ему удалось сбежать.Освободившись, он обратился в полицию и правоохранители сработали достаточно оперативно, задержав трех похитителей. Четвертого участника преступления объявили в розыск.