Байкер врезался в поворачивавший легковой автомобиль, выехавший на полосу встречного движения, после чего отлетел в сторону и угодил под колеса другой машины. От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте ДТП.

В пятницу, 31 мая, на Энергетической улице в Саранске произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, попавшее в объектив камеры наблюдения.Водитель автомобиля Renault попытался заехать на мойку, совершив левый поворот. В тот момент, когда он пересекал полосу встречного движения, в него врезался мотоциклист.После удара, мужчина, управлявший мотоциклом, отлетел в сторону и угодил под колеса легковой машины Opel.От полученных травм байкер скончался на месте аварии.