Детский телеканал МУЛЬТ, созданный компанией Цифровое телевидение, 1 июня отметит 5-летний юбилей.

Детский телеканал "МУЛЬТ", созданный компанией "Цифровое телевидение", 1 июня отметит 5-летний юбилей.За время своего существования телеканал продемонстрировал уникальность и востребованность отечественной анимации, а также стал мультибрендом как в области медиа, так и в индустрии детства.По случаю дня рождения телеканал подготовил сюрприз для своих маленьких зрителей – два новых проекта: "Кошечки-Собачки" и "Сказочный патруль. Хроники чудес".С первых дней вещания телеканал "МУЛЬТ" не отступает от главной идеи: только добрые российские мультфильмы. Для своих зрителей канал собрал и шедевры мультипликации из видеотеки "Союзмультфильма" и "Гостелерадиофонда", и популярные современные мультсериалы.На сегодняшний день "МУЛЬТ" входит в топ-3 каналов в России по рейтингу и доле среди детской аудитории.Чтобы ребенок мог смотреть любимые мультики в любое время даже там, где нет телевидения и Интернета, появилось приложение "МУЛЬТ". В нем же можно увидеть новые серии до того, как они выйдут в кино или на ТВ. Мультфильмы можно скачивать и смотреть в оффлайне.Весной 2015 года появился "МУЛЬТ в кино". Общая продолжительность сеанса не превышает 45 минут, что без труда смотрят двух-трехлетние мальчики и девочки.Успех "МУЛЬТа" способствовал появлению новых детских телеканалов на российском телевидении – семейного музыкального канала "Мультимузыка" и канала высокой четкости "Тлум HD".Чтобы малыши могли в реальности встретиться с героями мультфильмов, был создан крупнейший в России фестиваль анимации и развлечений для детей и родителей "Мультимир". Отмечать День защиты детей и начало летних каникул в 75 павильоне ВДНХ уже стало хорошей традицией у тысяч московских семей и гостей столицы. Фестиваль объединяет под одной крышей ведущие анимационные студии России, популярные зарубежные анимационные бренды, производителей товаров и услуг для детей, развивающие и образовательные проекты.