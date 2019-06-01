Утром на востоке Москвы в районе платформы Электрозаводская электричка сбила трех человек. Один погиб на месте, еще один - в реанимации с серьезными травмами. Третий пострадавший отделался легким испугом и от госпитализации отказался. Обстоятельства происшествия выясняют следователи, но, похоже, трагедией обернулась попытка сэкономить на билете.

Утром на востоке Москвы в районе платформы Электрозаводская электричка сбила трех человек. Один погиб на месте, еще один — в реанимации с серьезными травмами. Третий пострадавший отделался легким испугом и от госпитализации отказался. Обстоятельства происшествия выясняют следователи, но, похоже, трагедией обернулась попытка сэкономить на билете.Все произошло на станции Электрозаводская в утренний час пик. Трое мужчин слезли с платформы, пытаясь обойти турникеты и проехать бесплатно. Но на путях их сбил электропоезд.Один мужчина погиб на месте, другого с серьезными травмами госпитализировали. Третий отказался от помощи и сбежал.- Мужики на носилках тащили — МЧС, пожарники. Как выглядел? Весь забинтованный!По словам представителей Московской железной дороги, машинист пытался экстренно затормозить, но расстояние было слишком маленьким. Сейчас он на реабилитации с глубоким шоком. Из-за происшествия были задержаны три пригородных поезда."Это результат нарушения пешеходами правил безопасного поведения на железной дороге, — говорит представитель пресс-службы Московской железной дороги Владимир Зайченко. — Для того, чтобы безопасно перейти через железную дорогу, выйти в город или попасть на платформу, на Электрозаводской есть пешеходный тоннель, он вообще исключает выход людей на рельсы. То, что произошло — трагедия, — но в то же время машинист столкнулся с сильным психологическим стрессом. Машинист сейчас снят с рейсов, он отправлен на трехдневную реабилитацию".Сейчас движение на Казанском направлении восстановлено, проходит по расписанию. На пути вернулись и безбилетники — несмотря на трагедию, они продолжают карабкаться через пути и искать дыры в заборах.На месте продолжают работать полицейские и следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.