Программами льготного кредитования может воспользоваться все большее число граждан. При этом расширяется и их возможный выбор.

Программы льготного кредитования “Семейный автомобиль” и “Первый автомобиль” с 1 июня станут доступны для медицинских работников и семей с одним ребенком. Также увеличится и предельная стоимость машины — до полутора миллионов рублей.Как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга, на эти цели из резервного фонда было выделено 7 миллиардов рублей. Таким образом, всего в этом году финансирование программ льготного автокредитования составит 12 миллиардов рублей.“На заседании правительства 21 мая утверждено распоряжение о выделении Минпромторгу средств резервного фонда в размере 25 миллиардов рублей, в том числе 7 миллиардов на программу "Льготного автокредитования", действие которой будет распространено на семьи, имеющие 1 и более несовершеннолетних детей, на граждан, являющихся работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения, либо продавшим свой автомобиль старше 6 лет дилеру в счет уплаты части первоначального взноса (Trade-In), а также на электромобили, с увеличенной максимальной ценой автомобиля до 1,5 миллиардов рублей”, – цитирует агентство сообщение ведомства.Подобные меры, как ожидают эксперты, помогут оживить спрос в условиях сжатия рынка на фоне пандемии коронавируса.