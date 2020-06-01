В башкирском Стерлитамаке в первый жаркий день утонул 14-летний подросток - до берега небольшого пруда он не доплыл около трех метров и ушел под воду на глазах у приятелей. Находившаяся на противоположном берегу женщина сняла спасательную операцию на видео.

В башкирском Стерлитамаке в первый жаркий день утонул 14-летний подросток — до берега небольшого пруда он не доплыл около трех метров и ушел под воду на глазах у приятелей. Находившаяся на противоположном берегу женщина сняла спасательную операцию на видео.ЧП произошло в первой половине дня 31 мая. Друзья и окружающие услышали крик о помощи, но вытащить мальчика из воды не успели. Двое мужчин на протяжении нескольких минут ныряли, однако достать подростка не смогли. В этом месте глубина составляет около пяти метров, а дно пруда с ледяной водой завалено ветками.Достать тело удалось только водолазу, его нашли примерно в трех метрах от берега. СКР начал доследственную проверку произошедшего.