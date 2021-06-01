Основными задачами операции являются выявление и пресечение административных правонарушений среди поднадзорных лиц, а также лиц, которые по формальным признакам попадают под действие административного надзора...

В период с 12 по 21 мая 2021 года на территории Москвы было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор».Основными задачами операции являются выявление и пресечение административных правонарушений среди поднадзорных лиц, а также лиц, которые по формальным признакам попадают под действие административного надзора.Лица, ранее совершавшие преступления и досрочно освобожденные по решению суда обязаны соблюдать наложенные на них ограничительные условия. Данные граждане обязаны несколько раз в месяц отмечаться в территориальном отделе полиции. Столичные полицейские также осуществляли проверку данных граждан по месту жительства и по месту работы.За период проведения профилактических мероприятий возбуждено 15 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с ФЗ ограничения или ограничений».Кроме того, в ходе операции «Надзор» составлено:-1144 протокола об административном правонарушении по статье 19.24 КоАП РФ по фактам несоблюдения административных ограничений и невыполнения обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре;-140 протоколов об административном правонарушениии по статье 20.25 КоАП РФ по фактам неисполнения поднадзорными лицами постановлений по ранее наложенным административным наказаниям.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве