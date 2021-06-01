При проверке документов 31-летний водитель предъявил водительское удостоверение с признаками подделки, а в его автомобиле было обнаружено и изъято наркотическое средство...

Сотрудниками экипажа ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО в Духовском переулке для проверки был остановлен автомобиль марки «Мерседес». За рулем находился 31-летний приезжий с признаками опьянения. При проверке документов мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки. Полицейские выяснили, что задержанный ранее был судим по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и лишен права управления транспортными средствами.В дальнейшем стражи порядка провели досмотр автомобиля задержанного, в результате которого обнаружили и изъяли сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – мефедроном, массой около 200 граммов.Водительское удостоверение также было направлено на исследование, согласно которому признанно поддельным.Злоумышленник направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Донскому району проведен обыск места жительства задержанного, где обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Проведенное исследование показало, что изъятым также является наркотическое средство – мефедрон, массой 0,89 граммов.По данным фактам следствием территориального ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22