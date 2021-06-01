Злоумышленница подала через онлайн-кабинет заявление на получение материнского капитала, умышленно скрыв о том, что в 2008 году была лишена родительских прав в отношении одного из детей...

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность 37-летней жительницы района Марьино к покушению на мошенничество при получении выплат.Установлено, что злоумышленница подала через онлайн-кабинет заявление в отделение пенсионного фонда на получение государственной поддержки в виде материнского (семейного) капитала, умышленно скрыв о том, что в 2008 году была лишена родительских прав в отношении одного из детей. Таким образом женщина незаконно получила сертификат на сумму около полумиллиона рублей. Однако, в результате внутренней проверки сотрудники государственного учреждения выявили данный факт, о чем было сообщено в правоохранительные органы. Воспользоваться денежными средствами подозреваемая не успела.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18