Злоумышленница, проработав несколько дней в доме потерпевшего, воспользовалась удобным моментом и тайно похитила духи, посуду и ювелирные украшения...

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ТиНАО и МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в хищении имущества», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Полицейскими установлено, что злоумышленница устроилась работать няней детей у 31-летнего потерпевшего. Проработав несколько дней, женщина воспользовалась отсутствием внимания хозяев дома и тайно похитила духи, посуду и ювелирные украшения, общей стоимостью 260 тысяч рублей, после чего скрылась и перестала выходить на связь.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска столичной полиции подозреваемая в краже задержана. Ею оказалась ранее судимая за аналогичное преступление 40-летняя приезжая. Часть похищенного имущества злоумышленница успела сбыть, остальное изъято и будет возвращено законному владельцу.По данному факту следствием МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО