Фигурант тайно взял телефон знакомой и перевел деньги с её карты на свою, после чего удалил смс-уведомления.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя города Вязники 1990 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).2 мая в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 33-летняя местная жительница, сообщившая о пропаже денежных средств с её банковского счета.В ходе проверки сотрудники полиции установили, что накануне потерпевшая находилась в гостях у своего знакомого, где совместно с ним распивала спиртное. Когда потерпевшая уснула, обвиняемый взял ее телефон и через мобильное приложение перевел более 7000 рублей на свой счет.Пытаясь скрыть факт хищения, злоумышленник удалил смс-уведомления с телефона потерпевшей. Обнаружив пропажу, женщина сразу обратилась в полицию. Фигурант был задержан и дал признательные показания.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Имущественный ущерб потерпевшей возмещен в полном объеме.