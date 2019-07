По улицам британского Кембриджа ползает огромная змея – сетчатый питон. Известно, кто его хозяин, однако самого питона полиция поймать пока не может.

#cambscops In the early hours of this morning Officers attended the area of Lovell Rd Cambridge, Reports of a three meter snake seen in the area. Police have located the owner but not the Reticulated Python confirmed to be 9ft long. Any sighting please notify Cambs Police on 101.— Cambs police (@CambsCops) June 30, 2019Сигнал тревоги поступил из района Ловелл-Роуд, передает РИА Новости. Длина сбежавшей змеи составляет 2,7 метра. Полиция посетила район ЧП и попросила местных жителей и в дальнейшем сообщать информацию о местонахождении питона.Сетчатый питон – самая большая змея в мире. Самые крупные особи достигают семи метров в длину. Питоны не ядовиты, однако могут напасть на человека. Так, в июне 2018 года на индонезийском острове Сулавеси питон убил женщину.