В Абакане два молодых человека на скутере попали под колеса легковушки и сбежали с места ДТП, оставив свое разбитое двухколесное транспортное средство на дороге.

В Абакане два молодых человека устроили аварию, выехав под колеса легкового автомобиля. Не смотря на полученные травмы — пассажир мопеда не мог наступать на одну ногу — виновники ДТП сбежали, оставив свое разбитое двухколесное транспортное средство на дороге.Инцидент произошел на улице Крылова во вторник, 30 июня. Женщина, сидевшая за рулем легковушки, вызвала сотрудников ДПС и дождалась прибытия инспекторов, чтобы документально оформить происшествие.В настоящее время сотрудники ГИБДД Абакана занимаются установлением личностей беглецов.