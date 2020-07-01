Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился с журналистами позицией руководства его организации относительно расширения границ лиги. КХЛ надеется, что удастся прирасти рынками Европы и Азии. Сейчас в лиге играют клубы из Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии и Финляндии.

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился с журналистами позицией руководства его организации относительно расширения границ лиги. КХЛ надеется, что удастся прирасти рынками Европы и Азии. Сейчас в лиге играют клубы из Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии и Финляндии.По словам главы КХЛ, наибольший интерес для расширения представляет европейский рынок: "Но и про азиатский нельзя забывать. Мы давно работаем в этом ключе, интересны многие страны – Франция, Швеция, Германия, Великобритания, Корея, Япония. Мы работаем во всех этих направлениях"."Лига также проводила в прошлом сезоне КХЛ World Games, наши топовые команды играли в Давосе, — цитирует Морозова издание Forbes. – Мы показываем лигу так, чтобы это было привлекательно максимальному количеству зрителей, на следующий сезон планировали открыть для себя еще два новых места, но вмешалась пандемия".