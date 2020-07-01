Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе голосования по внесению поправок в Конституцию России отдал свой голос за экономическое и социальное развитие нашей страны, сохранение ее истории, традиций и ценностей. Об этом сам премьер заявил после голосования.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе голосования по внесению поправок в Конституцию России отдал свой голос "за экономическое и социальное развитие нашей страны, сохранение ее истории, традиций и ценностей". Об этом сам премьер заявил после голосования.Мишустин проголосовал на избирательном участке номер 90 в школе 1241 на улице Николаева в Москве. Предъявив свой паспорт, он заполнил бюллетень и опустил его в электронную урну для голосования. Кадры волеизъявления премьера были показаны в эфире телеканала "Россия 24".По данным ЦИК, в ходе голосования по поправкам в Конституцию средняя явка по стране на полдень по московскому времени составила 57,43 процента, передает РИА Новости. Среди регионов с самыми активными избирателями — Республика Тыва — 88,25 процента, Чечня — 85,89 и Кемеровская область — 84,78 процента.По словам главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, серьезных нарушений избирательного законодательства в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции пока не зафиксировано. "Жестко следим за этим", — отметила она.