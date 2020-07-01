Президенты России, Ирана и Турции в среду обсудили ряд проблем, связанный с войной в Сирии. Прямую трансляцию вели телеканал Россия 24 и Вести.Ru.

Президенты России, Ирана и Турции в среду обсудили ряд проблем, связанный с войной в Сирии. Общение в рамках астанинского формата проходило в формате видеоконференции. Прямую трансляцию вели телеканал "Россия 24" и 33Live.RuRu.Российский лидер Владимир Путин в время видеосаммита заявил, что РФ, Иран и Турция смогли многое сделать на сирийском направлении. Президент России согласился иранским лидером Хасаном Роухани, что это стало возможно в результате совместной успешной работы.Далее Путин сказал, что Москва поддерживает совместное заявление РФ, Ирана и Турции по дальнейшим шагам в Сирии. Президент РФ отметил, что важными этапами плана должны стать окончательная ликвидация террористов и продвижение политического процесса. Россия, Иран и Турция как гаранты астанинского процесса, сказал Путин, продолжат сотрудничать ради прочного мира и стабильности в Сирии.Во время общения Путин предложил президентам Хасану Роухани и Реджепу Тайипу Эрдогану проанализировать текущее положение дел в Сирии и обдумать дополнительные меры, которые помогут снять террористическую угрозы в стране.Президент России осудил санкции США и Евросоюза против Сирии. Они введены в обход Совбеза ООН и направлены на экономическое удушение Сирийской Арабской Республики. Путин назвал такие ограничительные меры незаконными. Более того, заявил российский лидер, даже в условиях пандемии коронавируса Вашингтон и Брюссель продлили санкции против Сирии.В свою очередь, иранский президент Хасан Роухани пообещал продолжить поддерживать Сирию, а американские санкции в отношении Дамаска осудил. Ограничительные меры нарушают международное гуманитарное право, отметил Роухани. Иранский лидер призвал международное сообщество позволить сирийскому народу получать гуманитарную помощь. Сирийцы нуждаются в поддержке в борьбе против COVID-19, заявил президент Ирана.В завершение Хасан Роухани выступил с требованием вывести вооруженные силы США с Ближнего Востока. Американцы являются дестабилизирующим оккупационным фактором не только в Сирии, но и во всем регионе. Роухани также отметил, что заявления Вашингтона о намерении бороться с терроризмом лживы, что доказано убийством генерала Касема Сулеймани​​​.