В Белоруссии заступили на боевое дежурство по защите воздушных рубежей республики современные многоцелевые истребители Су-30СМ, приобретенные в России. По сообщению Минобороны Белоруссии, к выполнению задач на этих боевых воздушных машинах приступили летчики воинской части 54804 в Барановичах - 61-й истребительной авиабазы ВВС и войск ПВО.

В Белоруссии заступили на боевое дежурство по защите воздушных рубежей республики современные многоцелевые истребители Су-30СМ, приобретенные в России. По сообщению Минобороны Белоруссии, к выполнению задач на этих боевых воздушных машинах приступили летчики воинской части 54804 в Барановичах — 61-й истребительной авиабазы ВВС и войск ПВО.В торжественной церемонии приняли участие министр обороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин, посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, руководство Минобороны и командования ВВС и войсками ПВО Белоруссии, Государственного Военно-промышленного комитета.На сайте белорусского военного ведомства истребители Су-30СМ упоминаются в перечне современных образцов вооружения, военной и специальной техники, поступивших и принятых на вооружение в ВВС и войска ПВО с 2015 по 2019 год.Четыре самолета Су-30СМ прибыли в республику в ноябре 2019 года в соответствии с обязательствами России по поставке этой техники в 2019 году, напоминает "Интерфакс". Белоруссия рассчитывает получать из России по четыре таких самолета ежегодно в течение примерно трех лет.Четыре таких боевых машины купила у России Армения, которая планирует покупку новых самолетов. Две эскадрильи Су-30СМ приняты на вооружение Казахстаном.