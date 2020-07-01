О небоевых потерях в частях ВСУ сообщил представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий. На линии соприкосновения в Донбассе в зоне операции Объединенных сил взорвался миномет М120-15 Молот калибром 120 мм.

О небоевых потерях в частях ВСУ сообщил представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий. На линии соприкосновения в Донбассе в зоне операции Объединенных сил взорвался миномет М120-15 "Молот" калибром 120 мм. Трое военнослужащих получили ранения.С 2016 года не раз сообщалось о взрывах "Молота", приведших к гибели и ранениям среди личного состава.Кроме того, силовики средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют работе БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и игнорируют просьбы мирного населения убрать из населенных пунктов технику, угрожающую здоровью. В частности, у Мироновского глушится сигнал управления БПЛА ОБСЕ, чтобы наблюдатели не обнаружили военную технику ВСУ у линии соприкосновения, передает РИА Новости.