В ответ на законное требование полицейских предъявить документы мужчина распылил в лицо одному из них содержимое газового баллончика...

Полицейские УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали 18-летнего жителя Московской области по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции и незаконном хранении оружия и боеприпасов.Предварительно установлено, что в ходе патрулирования территории на Кировоградской улице полицейские обратили внимание на мужчину, который, увидев стражей порядка, попытался убежать, но был задержан. В ответ на законное требование полицейских предъявить документы мужчина распылил в лицо одному из них содержимое газового баллончика. Злоумышленником оказался 18-летний житель Московской области. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Полицейскому была оказана медицинская помощь.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».В результате проведенного обыска в квартире задержанного сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены и изъяты: предметы, конструктивно схожие с пистолетом, устройством для глушения звука выстрела, а также боеприпасами.Согласно проведенному исследованию изъятое является пистолетом, переделанным самодельным способом из списанного охолощённого пистолета Р-411, устройством, предназначенным для глушения звука выстрела, и 32 патронами калибра 9х18 мм.По словам задержанного, изъятые оружие и боеприпасы он приобрел у неустановленных лиц.По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22