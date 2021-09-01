Мероприятие началось с торжественного ритуала-выноса Государственного флага Российской Федерации знаменной группой...

Праздничная линейка, посвященная Дню знаний, состоялась в ГБОУ школе № 236 г. Москвы. Мероприятие началось с торжественного ритуала-выноса Государственного флага Российской Федерации знаменной группой из числа слушателей 3 курса Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве.После звучания гимна Российской Федерации с поздравительным словом к первоклассникам обратился директор школы Бычков Алексей Михайлович. Он отметил, что первое сентября - это удивительный праздник, особенный день, который запомнится на всю жизнь, откроет мир знанийи новых открытий. Директор школы пожелал первоклассникам удачи в новом этапе в их жизни, невероятной радости, блестящих побед и, конечно, огромных успехов в учебе.С началом учебного года от лица главы управы Дмитровского района г. Москвы поздравила учащихся школы заместитель главы управы Миронова Елена Юрьевна. Она обратила внимания присутствующих на мероприятии, что для первоклашек - это начало путешествия в огромную страну знаний,а для старших классов - переход к следующему этапу познания наук и знакомство с новыми предметами.Также на торжественной линейке ученики первых классов выступили со стихотворениями о важности 1-го сентября.Мероприятие завершилось символичным «Первым звонком».