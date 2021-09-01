Дети были рады встрече с сотрудниками полиции, поделились с ним летними впечатлениями, а после и знаниями правил дорожного движения...

Сотрудники ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве ежегодно принимают активное участие в благотворительной акции МВД России «Помоги пойти учиться».Заместитель начальника отдела ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве Дмитрий Власов вместе с инспекторами по пропаганде приехали на встречу к детям из детского дома «Берег надеждыДети были рады встрече с сотрудниками полиции, поделились с ним летними впечатлениями, а после и знаниями правил дорожного движения. Ребята активно задавали Дмитрию Сергеевичу интересующие их вопросы о том, как нужно действовать в той или иной ситуации на дороге.Сотрудники Госавтоинспекции поздравили воспитанников детского дома с Днем знаний, пожелали детям здоровья, отличных оценок и хорошего настроения, а также вручили маленьким школьникам набор первоклассника, а ребятам постарше наборы отличников к новому учебному году.Такие встречи с воспитанниками детских домов проводятся сотрудниками ОГИБДД УВД по ЗАО регулярно, ведь самое главное, чтобы все дети чувствовали себя счастливыми и защищенными.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-93