Злоумышленник, находясь на мероприятии, воспользовался удобным моментом и совершил кражу личного имущества и денежных средств...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении имущества и денежных средств у гражданина.В полицию с заявлением обратился 34-летний москвич. Мужчина сообщил, что находился на вечеринке в одной из гостиниц, расположенной в центре Москвы. В какой-то момент он обнаружил пропажу своего портмоне, в котором находились мобильный телефон и денежные средства. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В ходе проверки сотрудники полиции на Самарской улице задержали подозреваемого – 32-летнего жителя Подмосковья. Установлено, что задержанный мужчина также присутствовал на мероприятии, где воспользовался моментом и совершил противоправное деяние. Похищенным имуществом и денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60