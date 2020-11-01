Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – марихуану, общей массой 89 граммов...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Зябликово задержали 26-летнего молодого человека по подозрению в хранении наркотического средства.В ходе патрулирования территории на Ореховом бульваре сотрудники полиции для проверки документов остановили молодого человека. При общении с полицейскими гражданин заметно нервничал. Было принято решение провести личный досмотр, в результате которого у 26-летнего приезжего обнаружены и изъяты свертки с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – марихуану, общей массой 89 граммов.Дознанием ОМВД России по району Зябликово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22