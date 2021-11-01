В период с 26 по 30 октября на территории поселения Сосенское полицейскими пресечено 9 преступлений и более 1 600 различных административных правонарушений...

Сотрудники столичной полиции подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия, направленного на профилактику, выявление и пресечение правонарушений и преступлений на территории ТиНАО.В частности, в период с 26 по 30 октября на территории поселения Сосенское пресечено 9 преступлений и более 1 600 различных административных правонарушений. Полицейскими установлено местонахождение и задержаны мужчина с женщиной, находящиеся в федеральном розыске.По 65 административным материалам, составленным за нарушения иностранными гражданами правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации и за незаконное осуществление трудовой деятельности судами приняты решения о наложении административных штрафов с административным выдворением за пределы Российской Федерации.Полицейскими продолжается комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности граждан, проживающих на указанной территории.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57