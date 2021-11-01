Установлено, что нелегальное производство располагалось в помещении бывшего колбасного завода на территории столицы. Черную икру и осетрину злоумышленники реализовывали через торговые центры...

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Восточного административного округа г. Москвы пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте черной икры и другой продукции из рыб семейства осетровых, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.Установлено, что нелегальное производство располагалось в помещении бывшего колбасного завода на территории столицы. Черную икру и осетрину злоумышленники реализовывали через торговые центры.Следователями, оперативниками и представителями Росрыболовства при участии Росгвардии в местах производства, хранения и сбыта продукции проведены обыски. Обнаружено свыше тонны фрагментов рыб семейства осетровых, 57 килограммов готовой копченой продукции, а также полкилограмма черной икры. Предполагаемый организатор противоправной деятельности задержан.Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.