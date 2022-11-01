Бизнес-встреча по инициативе Алексея Говырина, депутата Государственной Думы от Владимирской области, фракции “Единая Россия”, прошла на площадке торгового центра ” Подкова”.

Бизнес-встреча по инициативе Алексея Говырина, депутата Государственной Думы от Владимирской области, фракции “Единая Россия”, прошла на площадке торгового центра ” Подкова”. Участвовали представители малого и среднего предпринимательства, производители и ритейлеры. В свободном формате общения они обсудили, как во Владимире реализуются антикризисные меры поддержки. Алексей Говырин, депутат Госдумы от Владимирской области Мы провели еженедельную встречу такую,