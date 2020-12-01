Мужчина следил за потерпевшей и, дождавшись удобного момента, похитил принадлежащий ей мобильный телефон. После этого он продал смартфон на одном из радиорынков столицы...

«Оперуполномоченные ОУР ОМВД России по району Строгино совместно с коллегами из ОУР УВД по СЗАО задержали мужчину, подозреваемого в грабеже», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полиции через службу «02» поступило сообщение от 52-летнего москвича. Мужчина рассказал, что возле подъезда одного из домов, расположенного на улице Твардовского, неизвестный толкнул его 13-летнюю дочь, отобрал у нее мобильный телефон и скрылся. Материальный ущерб составил 70 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 24-летний мужчина.Установлено, что мужчина следил за потерпевшей и, дождавшись удобного момента, похитил принадлежащий ей мобильный телефон. После этого он продал смартфон на одном из радиорынков столицы.По данному факту дознавателем Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время материалы дела переданы в Хорошевский МРСО СУ по СЗАО ГСУ СК России по г. Москве для дальнейшего расследования.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56