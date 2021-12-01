Руководители полицейских управлений отметили, что взаимодействие ведомств ведёт к укреплению партнерских отношений и росту доверия на всех уровнях международного сотрудничества...

В режиме видеосвязи состоялась конференция по обмену опытом обеспечения безопасности крупных международных спортивных соревнований между столичными полицейскими управлениями некоторых стран Шанхайской организации сотрудничества.Заместитель Генерального секретаря ШОС Чжан Хайчжоу отметил, что сотрудничество между правоохранительными органами стран важно для предотвращения угроз безопасности на массовых мероприятиях и предложил участникам обсудить полученный опыт.Начальник столичной полиции генерал-лейтенант полиции Олег Баранов рассказал, что основной обязанностью для сотрудников полиции всегда остается охрана общественного порядка и обеспечение безопасности на объектах проведения спортивных мероприятий и прилегающей территории, недопущение массовых беспорядков и столкновений между болельщиками, противодействие террористическим и экстремистским проявлениям.Положительным опытом на международных мероприятиях стало привлечение правоохранителей из других стран. Во время чемпионата FIFA-2018 успешно зарекомендовал себя институт споттеров – иностранных полицейских, прибывающих вместе с командами-гостями чемпионата. Работа строилась в тесном взаимодействии с сотрудниками московской полиции и заключалась в выявлении граждан, способных на противоправные деяния.На конференции состоялось выступление начальника ГУОБ г. Пекина, который рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности Зимних Олимпийских игр 2022. Начальник ГУВД г. Ташкента поделился опытом Республики Узбекистан в области борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, а также важностью осуществления сотрудничества в рамках ШОС. Начальник ГУВД Мингорисполкома рассказал о передовом опыте ведомства в обеспечении охраны общественного порядка при проведении крупных международных спортивных мероприятий.В завершение руководители полицейских управлений отметили, что конструктивное взаимодействие ведомств в области борьбы с преступлениями и правонарушениями, в том числе обеспечения общественной безопасности крупных спортивных мероприятий, ведёт к укреплению партнерских отношений и росту доверия на всех уровнях международного сотрудничества.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве