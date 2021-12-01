Между водителями автобуса марки «ЛИАЗ» и автомобиля марки «Пежо-206» произошел дорожный конфликт...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали мужчину по подозрению в хулиганстве.Установлено, что между водителями автобуса марки «ЛИАЗ» и автомобиля марки «Пежо-206» произошел дорожный конфликт.В результате, остановившись на проезжей части, водитель иномарки подошел к окну передней двери автобуса и распылил в сторону оппонента содержимое перцового баллончика. После этого водитель автобуса стал отъезжать, но из-за распыления не смог справиться с управлением и задел «Пежо». Потерпевшему потребовалась медицинская помощь.Незамедлительно прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте происшествия. Им оказался 32-летний житель Московской области.Следствием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93