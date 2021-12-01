Сотрудники полиции подробно рассказывали об опасности и недопустимости вражды, а также ответственности за совершение противоправных деяний...

Мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение различных негативных проявлений ксенофобии и формирование у граждан нетерпимости к данной идеологии, проводились в столице с 17 по 26 ноября.Важным направлением стала и профилактическая работа. Полицейские столицы организовали с представителями национальных и религиозных объединений 91 встречу, посвященную пропаганде негативного отношения к радикальной идеологии, нетерпимости к любым формам ненависти и вражды.Более 200 встреч провели с учащимися учебных заведений в целях предупреждения и пресечения ксенофобии среди молодёжи. Сотрудники полиции подробно рассказывали подрастающему поколению об опасности и недопустимости вражды, а также ответственности за совершение противоправных деяний.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве