1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Стоп ВИЧ-СПИД - совместный проект Российского...

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. "Стоп ВИЧ-СПИД" - совместный проект Российского Красного Креста и департамента здравоохранения. В его рамках анонимное тестирование может пройти любой желающий. Слово - Ольге Яцык.Вот так быстро и безболезненно можно сдать кровь для общего анализа или конкретного теста. Например, на наличие ВИЧ-инфекции. Кабинет второй городской поликлиники - один из пунктов программы "Стоп ВИЧ-СПИД", где каждый желающий может узнать о своем статусе. Тест - анонимный.Валентина Кузнецова, старшая медицинская сестра городской поликлиники № 2 г. Владимира:- Мы проводили эту акцию как в стенах поликлиники, так и в учебных заведениях, в которых имеются здравпункты.Обращаются люди совершенно разного возраста - от 18 и до старшего возраста преклонного.Сделать исследование доступным удалось в результате совместной работы, говорят представители Российского Красного Креста.Светлана Георгиева, заместитель руководителя регионального отделения Российского Красного Креста:- И нам очень приятно и крайне важно, что этот проект поддержан департаментом здравоохранения.Центральный аппарат Министерства здравоохранения предоставил бесплатные анонимные тесты, которые мы смогли реализовать при помощи второй городской поликлиники.Программа "Стоп ВИЧ-СПИД" помогает уменьшить статистику заболеваемости во Владимирской области. За последние десять месяцев обследованы порядка трехсот тысяч человек. Итог - 374 ВИЧ-позитивных.Ольга Яцык, корреспондент:- Сдать тест на ВИЧ довольно просто. Сейчас в течение десяти минут я буду знать результаты своего экспресс-теста.- Десять минут прошли. Это мой результат теста. И сейчас мы спросим у специалиста, о чем он говорит.- Ваш тест говорит о том, что вы абсолютно здоровы.Одна заветная полоска. Когда тест выдает две - это сигнал к дальнейшему обследованию. Проект продолжат и в следующем году. Обязательно примите участие и цените самое важное - здоровье.Ольга Яцык, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»