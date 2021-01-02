В тяжелом состоянии подросток был госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу.

1-го января в 22.43. в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о том, что по адресу: г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва д. 11 в шахту лифта упал подросток.Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. По прибытии было установлено, что в шахту лифта упал подросток 2007 года рождения. По предварительной информации подросток застрял в лифте, пытался самостоятельно открыл двери лифта и предпринял попытку выбраться из него, в результате чего сорвался и упал в шахту лифта.Сотрудники МЧС совместно со спасателями поисково-спасательного отряда города Владимира при помощи пожарной лестницы-палки излекли пострадавшего из шахты лифта и передали медикам. В тяжелом состоянии подросток был госпитализирован в Областную детскую клиническую больницу. Для оказания помощи подростку выезжали 21 человек и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России 8 человек и 3 единицы техники.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)