Полицейские поздравили ветерана с 96-летием и вручили цветы, памятный подарок, фруктовую корзину и поздравительный адрес...

Сотрудники полиции УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с Общественным советом при УВД по ЮАО поздравили ветерана органов внутренних дел Алексея Николаевича Каштанова с 96-летием.30 января 2021 года исполнилось 96 лет ветерану органов внутренних дел, участнику Великой Отечественной войны Алексею Каштанову.От имени начальника Управления внутренних дел по Южному округу столицы генерал-майора полиции Дмитрия Рябова поздравить именинника со знаменательной датой приехали помощник начальника УВД по ЮАО по работе с личным составом полковник внутренней службы Тимофей Гудков, начальник ОМПО УВД по ЮАО майор внутренней службы Людмила Карел и председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов.Полицейские поздравили ветерана с 96-летием и вручили цветы, памятный подарок, фруктовую корзину и поздравительный адрес. Помощник начальника УВД по ЮАО по работе с личным составом полковник внутренней службы Тимофей Гудков поблагодарил Алексея Николаевича Каштанова за отвагу, твердую стойкость духа и защиту нашей необъятной Родины и пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.«Мы гордимся Вашим поколением – героев и победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. И каждый внес свой поистине бесценный вклад в общую Победу. Этот беспримерный подвиг останется в веках и всегда будет служить высшим мерилом патриотизма, нравственности и верности долгу», – отметил Тимофей Гудков.Корзину фруктов преподнес в подарок имениннику председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов.Алексей Николаевич в ответном слове поблагодарил гостей за поздравления и оказанный знак внимания со стороны руководства УВД по ЮАО. На несколько минут Алексей Каштанов окунулся в воспоминания о проведенных днях на полях сражений в годы войны.«При наступлении мы зачастую шли впереди пехоты и штрафников, разминировали поля и снимая растяжки. Мин было очень много: и наших и немецких. Работа сапера очень опасная и мне, наверное, просто чудом удалось выжить. Подступы к городам и селам, к вражеским объектам были перекрыты противотанковыми рвами, проволочными заграждениями, полями с тысячами противотанковых и противопехотных мин, всевозможными преградами из колючей проволоки. Работали в основном по ночам. Сколько их было, таких ночей, на пределе человеческих возможностей не счесть», - вспоминает ветеран.Алексей Каштанов родился 30 января 1925 года в Липецкой области. В пятилетнем возрасте переехал в Москву. Перед войной учился в средней школе. В 1942 году поступил на работу на завод № 6 плавильщиком.13 января 1943 года был призван в ряды Советской Армии и направлен на 2-й Прибалтийский фронт в качестве сапера-подрывника в 853 отдельный саперный батальон. В сентябре 1943 года Алексей Каштанов был ранен осколками мины и весь месяц лечился в госпитале. В апреле 1945 года отправлен под Ленинград для очистки полей от мин и снарядов.После окончания Великой Отечественной войны Алексей Николаевич Каштанов был направлен в отдел Контрразведки в качестве стрелка. Демобилизовавшись в 1948 году, вернулся в Москву, где продолжил работать на заводе.Служба в органах внутренних дел у ветерана началась в 1951 году. По рекомендации Москворецкого райкома партии он был направлен на работу в органы МВД СССР по линии ГАИ на должности среднего и старшего начальствующего состава. С 1969 до февраля 1982 года служил в ГАИ Красногвардейского РУВД. На пенсию ушел в звании подполковника милиции.За боевые заслуги на фронтах Великой Отечественной войны Алексей Каштанов награжден Орденами Отечественной войны I и II степени, а также медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».В завершение мероприятия собравшиеся сделали памятную фотографию.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22