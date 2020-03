В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра. Местная полиция окружила торговый комплекс. Очевидцы сообщают, что люди в панике выбегали из здания.

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".PANOORIN | Mga miyembro ng NCRPO SWAT team pinasok na ang V-Mall sa Greenhills, San Juan. | via Lorenz Francis D. Tanjoco pic.twitter.com/12CWPidtpz— Radyo Pilipinas (@radyopilipinas1) March 2, 2020Местная полиция окружила торговый комплекс. Очевидцы сообщают, что люди в панике выбегали из здания.PANOORIN | Sa video na ito na kuha ng isa sa mga naka-witness ng insidente, makikita ang isang security guard na duguan at inaalalayan sa wheelchair ng ilang security personnel ng V-Mall.Video courtesy of Amelia Congzon pic.twitter.com/iFKkkIO97E— Radyo Pilipinas (@radyopilipinas1) March 2, 2020По предварительным данным, напавший — это бывший охранник.