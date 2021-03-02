Уходя из гостей, злоумышленница прихватила с собой ювелирные украшения, лежавшие в косметичке на столе...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Метрогородок совместно с оперативниками УВД по ВАО задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в краже ювелирных изделий.
В отдел полиции обратилась 49-летняя москвичка. Женщина рассказала, что из ее квартиры, расположенной на Открытом шоссе, пропали ювелирные изделия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на Свободном проспекте.
Установлено, что в отсутствии заявительницы в ее квартире находился родственник, к которому приходила гостья. Уходя, женщина прихватила с собой ювелирные украшения, лежавшие в косметичке на столе. Ущерб составил более 1,5 млн рублей.
В настоящее время часть похищенного изъята.
Следственным отделом ОМВД России по району Метрогородок г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В настоящее время злоумышленница задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ВАО
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