Уходя из гостей, злоумышленница прихватила с собой ювелирные украшения, лежавшие в косметичке на столе...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Метрогородок совместно с оперативниками УВД по ВАО задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в краже ювелирных изделий.В отдел полиции обратилась 49-летняя москвичка. Женщина рассказала, что из ее квартиры, расположенной на Открытом шоссе, пропали ювелирные изделия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на Свободном проспекте.Установлено, что в отсутствии заявительницы в ее квартире находился родственник, к которому приходила гостья. Уходя, женщина прихватила с собой ювелирные украшения, лежавшие в косметичке на столе. Ущерб составил более 1,5 млн рублей.В настоящее время часть похищенного изъята.Следственным отделом ОМВД России по району Метрогородок г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В настоящее время злоумышленница задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73