Пенсионерка нашла объявление об обработке жилых помещений от насекомых и заказала данную услугу. Однако после ухода работника женщина обнаружила пропажу денег и ювелирных изделий...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Нагатино-Садовники совместно с коллегами из УВД по ЮАО задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в краже у пенсионерки.В полицию обратилась 73-летняя жительница района. Пожилая женщина сообщила, что из ее квартиры пропали денежные средства и ювелирные изделия. Ущерб составил 30 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель столицы.Как установили стражи порядка, заявительница нашла объявление об обработке жилых помещений от насекомых и заказала данную услугу. К ней пришел мужчина, который выполнил работу и ушел. После его ухода женщина обнаружила пропажу.Дознанием ОМВД России по району Нагатино-Садовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22