02.03.2023

2023-03-02 21:05:44

­­Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (07(9851) от 28 февраля 2023 года)

НЕОБХОДИМА КОНСОЛИДАЦИЯ

В Международный день безопасного интернета в Общественной палате Российской Федерации состоялся круглый стол на тему «Профилактика дистанционных преступлений». Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Приказами ГУ МВД России по г. Москве от 17 февраля 2023 года назначены& Читайте на странице 2.



МОШЕННИКИ ПОЛЮБИЛИ ИНТЕРНЕТ

Абсолютное большинство мошеннических уловок — это своего рода спектакль, разыгранный жуликами с целью выманить денег у жертвы. Жертва увлекается, идёт на поводу у мошенников, и кульминацией «спектакля» становится изъятие у клиента денежных средств. Читайте на странице 2.



«…ФАМИЛИЯ ОБЯЗЫВАЕТ МЕНЯ СТРЕМИТЬСЯ К ПОБЕДАМ»

Старший лейтенант полиции Михаил СУВОРОВ из отдела МВД России по району Ховрино Северного административного округа Москвы имеет в своём послужном списке уникальное достижение. В столице Михаил Михайлович является единственным сотрудником, кому удалось дважды стать победителем городского этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый». Читайте на странице 3.



ПРОВЕРКА ДОВЕРИЕМ

В Московском гарнизоне полиции проходят отчёты участковых уполномоченных полиции (УУП). Так, в САО в актовом зале школы № 1474 о результатах оперативно-служебной деятельности за 2022 год отчитались перед населением старший лейтенант полиции Михаил СУВОРОВ и капитан полиции Сергей ИОНОВ, представляющие ОМВД России по району Ховрино. Читайте на странице 3.



НЕ ТОЛЬКО В ГОСТИ, НО И НА СЛУЖБУ!

Курсанты Государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений города Москвы «Колледж полиции» и «Юридический колледж» посетили ГУ МВД России по г. Москве, где ознакомились с экспозицией Комнаты истории МУРа, работой Центра оперативного управления и деятельностью Экспертно-криминалистического центра. Продолжение на странице 4.



ОТ ЗВЁЗДОЧЕК — К ЗВЁЗДАМ

Ежегодно тысячи юношей и девушек оканчивают Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя и приходят на службу в органы внутренних дел. Почему они выбирают такую сложную профессию? Об этом корреспондент газеты «Петровка, 38» расспросила лейтенанта полиции Дмитрия КУДИНОВА, окончившего вуз с красным дипломом оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО. Читайте на странице 5.



ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА

В лаборатории майора полиции Марии ДАНИЛОВОЙ на вас пристально взирают лица тех, с кем бы вам не захотелось столкнуться в тёмном переулке. Помыслы у них явно злодейские! К счастью, здесь они следят за вами со стендов и экранов мониторов. Это — лаборатория фотокомпозиционных портретов. Читайте на странице 5.



В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ!

Начальник отдела МВД России по району Щукино подполковник полиции Сергей СТАРОДУБОВ поступил в 2003 году в Московскую специальную среднюю школу милиции. А после окончания её в 2005 году начал службу в родном районе Хорошёво-Мнёвники. Будучи коренным жителем СЗАО столицы, Сергей Викторович почти два десятка лет занимается здесь вопросами обеспечения правопорядка. Продолжение на странице 6.



НАРКОКУРЬЕРА ПЕРЕХВАТИЛИ В ГОЛЬЯНОВО

По плановому заданию двум Дмитриям, тёзкам — инспекторам 2-го взвода 3-й роты 2-го ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве на эту ночь было назначено дежурить в Гольяново. У старшего лейтенанта полиции Дмитрия ДАВЫДОВА на следующий день — день рождения, а лейтенант полиции Дмитрий САСКЕВИЧ перед выездом долго общался с двумя своими детьми, так что у обоих коллег настроение в тот вечер было хорошее, настрой — рабочий. Читайте на странице 6.



КТО ПОМОГАЕТ ОТСТОЯТЬ ПРАВО НА ЗАЩИТУ

Заместитель начальника Следственного управления УВД по ЮЗАО — начальник следственной части по расследованию организованной преступной деятельности полковник юстиции Анжелика КЛИМАНСКАЯ: «Профессия следователя — самая интересная во всей правоохранительной системе». Продолжение на странице 7.



С ПРАЗДНИКОМ!

За прошедшие годы в Москве сложилась разветвлённая и многочисленная экспертно-криминалистическая служба, которая успешно и результативно выполняет работу по производству экспертиз, обеспечению участия специалистов в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях на всех этапах раскрытия и расследования преступлений. Читайте на странице 8.



ВНАЧАЛЕ БЫЛ КАБИНЕТ

Врио начальника ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Андрей ПАХОМОВ выразил слова благодарности и искренней признательности личному составу и ветеранам службы, мастерство и опыт которых по праву являются достоянием и неотъемлемой частью истории отечественной криминалистики. Коротко напомним её славные страницы. Читайте на странице 8.



НАШЕ ВРЕМЯ

Сегодня Экспертно-криминалистический центр представлен двадцатью отделами, которые сопровождают расследование и раскрытие практически каждого тяжкого и особо тяжкого преступления. О деятельности курируемых подразделений рассказала заместитель начальника ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Мария СОЛОВЬЁВА. Читайте на странице 9.



СВЯЩЕННЫЙ ТРЕПЕТ: БЕЛЫЙ ХАЛАТ, МЕДИЦИНСКИЕ ТАПОЧКИ...

Третья поликлиника столичного полицейского гарнизона была создана 7 марта 1957 года. В то время она именовалась поликлиника № 3 медотдела ХОЗУ УООП Исполкома Мосгорсовета. С 2018 года поликлинику № 3 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» возглавляет подполковник внутренней службы Михаил ПОЗДНЫШЕВ. Продолжение на странице 10.



ОТКРЫТОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

19 февраля Московское региональное отделение Всероссийской полицейской ассоциации МПА отметило 30-летие со дня образования. Накануне знаменательной даты Президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская полицейская ассоциация МПА» генерал-лейтенант милиции Иван САРДАК рассказал корреспонденту газеты «Петровка, 38» о деятельности ассоциации и стоящих сегодня перед ней задачах. Читайте на странице 11.



«ГАРАЖ НАРКОТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Реализовав оперативную разработку, сотрудники ОНК (отдел по контролю за оборотом наркотиков) Управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу Москвы и ГУНК (Главное управление по контролю за оборотом наркотиков) МВД России задержали 33-летнего подозреваемого в хранении наркотических средств и прекурсоров в особо крупном размере. Читайте на странице 13.



САНТЕХНИКИ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Их оружие — не нож и не дубина, но после встречи с ними жертвы были обчищены так же, как после встречи с разбойником. Их оружие — сантехнические инструменты и сифон. С помощью этих нехитрых предметов две организованные преступные группы отобрали у десятков людей миллионы рублей. Их промысел окончился, когда на пути мошенников встали сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО. Продолжение на странице 13.



«МОШЕННИЧЕСКИЙ ПОДРЯД»

В ходе своей оперативно-служебной деятельности сотрудники полиции активно и целенаправленно осуществляют требующиеся мероприятия правоохранительного характера по профилактике и раскрытию преступлений в отношении наиболее социально незащищённых категорий граждан, включая и лиц преклонного возраста. Читайте на странице 13.



«ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ СТРАНУ НЕ СТЫДНО»

Об Афганской войне не помнит уже, кажется, никто. Война, которая продолжалась 9 с лишним лет, стоила жизни 15 тысячам советских солдат, офицеров и генералов, не оставила следа в нашей памяти. Но для людей, побывавших на той земле, молодых солдат, она стала неотъемлемой частью их жизни и судьбы. Читайте на странице 14.



ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ БЕСЦЕННА

Ветераны УВД по Зеленоградскому административному округу, выполнявшие интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан, провели акцию, посвящённую 34-й годовщине вывода советских войск из ДРА. Этот день — дань памяти людям, проявившим самоотверженность и преданность стране в период боевых действий за пределами Отечества. Читайте на странице 14.



ТЕМ, КТО ЗЕМЛЮ ЗАЩИЩАЛ РОДНУЮ

Отдавая дань благодарности и уважения тем, кто защищал и защищает родную землю, в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования города Москвы «Центр творчества имени А.В. Косарева» в сопровождении Оркестра русских народных инструментов «Россияне» под руководством народного артиста Российской Федерации Игоря Баева выступили блистательные вокалисты Культурного центра столичного гарнизона полиции. Читайте на странице 15.



ДЕТЯМ — ОТ ОРКЕСТРА ПОЛИЦИИ

В Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования города Москвы «Центр детского и юношеского творчества «Бибирево» состоялся концерт Оркестра полиции Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 15.



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Редакция газеты «Петровка,38» ГУ МВД России по г. Москве

