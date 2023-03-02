В ходе обследования жилого помещения полицейскими обнаружены и изъяты три емкости с порошкообразным веществом внутри...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Восточное Дегунино г. Москвы задержали мужчину, незаконно хранившего огнестрельное оружие, боеприпасы и порох.В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий столичные оперативные сотрудники на Дубнинской улице задержали 52-летнего местного жителя, незаконно хранившего у себя дома огнестрельное оружие, боеприпасы и порох.В ходе обследования жилого помещения полицейскими обнаружены и изъяты две банки и одна коробка с порошкообразным веществом внутри, общей массой 142,2 грамма, три составные части обреза и 97 патронов.Согласно результатам проведенных исследований порошкообразное вещество является метательным взрывчатым веществом - бездымным порохом промышленного изготовления. Предметы, внешне схожие с патронами, являются короткими пистолетными патронами кольцевого воспламенения, относящиеся к различным образцам нарезного огнестрельного оружия. Изъятый обрез переделан самодельным способом из двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья модели «ТОЗ-Б» путем укорочения ствола и приклада. Все изъятое является пригодным для производства выстрелов.По данному факту дознанием ОМВД России по району Восточное Дегунино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему (за исключением крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему)».Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29