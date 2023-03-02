В вечернее время у метро Водный стадион двое неизвестных попросили потерпевшего помочь толкнуть машину...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по району Южное Тушино совместно с сотрудниками Росгвардии г. Москвы задержали подозреваемых в разбое.Предварительно установлено, что в вечернее время у станции метро "Водный стадион" двое неизвестных попросили потерпевшего помочь толкнуть машину, на что он согласился. Затем злоумышленники предложили подвезти мужчину ближе к дому, после чего один из них направил на него пневматический пистолет и потребовал отдать деньги и телефон.В результате потерпевшему был причинен общий материальный ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в ту же ночь удалось задержать подозреваемых по месту проживания. Ими оказались двое приезжих в возрасте 25 и 22 лет.Похищенный телефон и пистолет были обнаружены и изъяты. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение похищенных денежных средств.По данному факту следователем СО ОМВД России по району Южное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.За содеянное соучастникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56