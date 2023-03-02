Мужчина после распития спиртных напитков повел себя агрессивно и несколько раз ударил ее, а затем забаррикадировался на кухне...

«Сегодня около 19 часов участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Пресненскому району города Москвы получил информацию от жителей дома, расположенного на Пресненском Валу, о женских криках, доносившихся из соседней квартиры.Полицейский незамедлительно направился на место происшествия и вошел в квартиру, где проживает семейная пара пенсионеров. Женщина рассказала, что ее 85-летний муж после распития спиртных напитков повел себя агрессивно и несколько раз ударил ее, а затем забаррикадировался на кухне.Участковый уполномоченный задержал правонарушителя. Пострадавших в результате инцидента нет», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.