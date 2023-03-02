В ходе личного досмотра гражданки, в ее женской сумке были обнаружены и изъяты 174 свертка с веществом неизвестного происхождения...

Сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 31-летнюю москвичку, подозреваемую в покушении на сбыт наркотического средства – мефедрона.Предварительно установлено, что во время несения службы сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО на Волгоградском проспекте остановили каршеринговый автомобиль. При проверке документов женщина-водитель стала сильно нервничать, в связи с чем полицейские приняли решение о досмотре автомобиля и вызове следственно-оперативной группы. В ходе личного досмотра гражданки, в ее женской сумке были обнаружены и изъяты 174 свертка с веществом неизвестного происхождения, общей массой 198 граммов. Согласно проведенному исследованию части изъятого, материал содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон.Установлено, что подозреваемая через Интернет-сайт оплатила данное наркотическое вещество, а затем забрала его в лесопарковой зоне, где оно хранилось в «закладках».По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей Уголовного кодекса, – лишение свободы на срок до 15 лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495)-709-13-09