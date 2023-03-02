В полицию с заявлениями обратились трое потерпевших, которые сообщили о том, что у них похитили дорогостоящие мобильные телефоны...

«Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Войковскому району г. Москвы задержана подозреваемая в кражах дорогостоящих мобильных телефонов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлениями обратились трое потерпевших, которые сообщили о том, что у них похитили дорогостоящие мобильные телефоны.Установлено, что злоумышленница наблюдала за женщинами и, когда те убирали свой мобильный телефон в карман, вплотную подходила к ним, незаметно вытаскивала гаджет и быстро терялась в толпе. Обнаружив пропажу, владелицы обращались за помощью в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий, благодаря грамотным и профессиональным действиям полицейских, на Ленинградском шоссе подозреваемая была задержана. Похищенные телефоны изъяты и возвращены владельцам. Как установлено, жительница Московской области ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные деяния.Следствием ОМВД России по Войковскому району г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29