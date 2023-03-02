В преддверии Дня защитника Отечества на Петровке,38 руководители столичной полиции почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.

В преддверии Дня защитника Отечества на Петровке,38 руководители столичной полиции почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей.В торжественном мероприятии приняли участие заместители начальника Главного управления МВД России по г. Москве, руководители структурных подразделений столичного Главка, учащиеся Колледжа полиции и Юридического колледжа, а также ветераны органов внутренних дел России.В память о тех, кто отдал жизнь в борьбе с преступностью при выполнении служебного долга, прошла церемония возложения цветов к бюсту Ф.Э. Дзержинского.После церемония возложения прошла и у Мемориала памяти погибших при исполнении служебного долга. По сложившейся традиции, завершением дня памяти стало прохождение торжественным маршем по территории Главного управления МВД России по г. Москве парадного расчета во главе со знаменной группой.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве