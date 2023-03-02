В этот значимый день поддержать выпускников колледжа пришли близкие люди - члены семей, родственники и друзья.

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Юридический колледж» состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпуску 247 специалистов правоохранительной деятельности.В церемонии приняли участие не только командно-преподавательский состав учебного заведения, но и родители выпускников, а также представители различных подразделений системы органов внутренних дел России, заинтересованные в привлечении квалифицированных кадров для устройства на службу и прохождения дальнейшего обучения в вузах системы МВД России.В этот значимый день поддержать выпускников колледжа пришли близкие люди - члены семей, родственники и друзья. Учащиеся и их родители выразили благодарность директору колледжа Георгию Самойлову, заместителю директора по учебной и воспитательной работе Лилиане Воронцовой, всем преподавателям и наставникам за высокий профессионализм, заботу, терпение и внимание.Лучшие выпускники за добросовестное отношение к учебе были награждены почетными грамотами. Особую признательность в виде благодарственного письма за блестящее воспитание, руководство колледжа выразило родителям учащихся.В заключительной речи директор ГБПОУ «Юридический колледж» г. Москвы Георгий Самойлов поздравил ребят с окончанием обучения: «Желаю добра, счастья вам и вашим близким, высоких достижений в почетном, благородном деле – служении Отечеству».После вручения дипломов торжественное мероприятие по традиции завершилось почетным маршем, прощанием со знаменем учебного заведения и общим фотографированием.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве